Paula Fernandes e Rony CecconelloReprodução

Por IG - Gente

Publicado 30/06/2021 09:38

Rio - Paula Fernandes, 36 anos, deixou seus seguidores curiosos ao atualizar seu perfil no Instagram na terça-feira (29). Após publicar uma foto com o namorado, Rony Cecconello, ela escreveu. "Noite especial com eles". Logo fãs começaram a sugerir que a cantora está grávida.

Na publicação, Paula Fernandes aparece abraçada com o empresário com bastante verde ao fundo. Nos comentários, uma seguidora questionou: "Paula ta grávida?", enquanto outro pediu. "Está vindo bebê aí? Conta para nós", comentou ele. Um terceiro perguntou se os dois "estão grávidos?". Apesar dos apelos, até então, a pergunta não foi respondida.

Paula Fernandes e Rony Cecconello estão namorando desde 2019. Fora do relacionamento com a cantora, o empresário já tem dois filhos.

Confira a publicação: