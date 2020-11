Por Juliana Pimenta

Publicado 08/11/2020 07:21

Rio - Se tem uma coisa que ninguém gosta é de ter o coração partido. Pior ainda é se apaixonar e terminar em rede nacional. Durante a última edição do ‘Big Brother Brasil’, a mineirinha Gabi Martins se envolveu com Guilherme Napolitano, mas recebeu um fora daqueles do modelo. Assim que saiu da casa, Gabi esperava encontrar o amado, mas foi por uma ligação que ele terminou o romance. A dor deu origem à ‘Covardia’, música da sertaneja que acaba de ganhar um clipe emocionante.

fotogaleria

“A música eu fiz pro Gui. Assim como mostra no clipe mesmo, ele me ligou e terminou comigo, de cabeça quente. Tem momentos tristes, que é como eu estava me sentindo mesmo”, revela a cantora.Mas apesar do término traumático, Gabi e Guilherme estão juntos. Bom, pelo menos, é quase isso e a ex-’BBB’ explica. “Nós não estamos namorando nem nada, mas a gente tá se conhecendo, sim. Estamos tentando nos entender fora da casa mais vigiada do Brasil e nos damos bem como amigos! Mas eu estou muito focada na minha música agora também”, conta Gabi, com o jeito doce característico apresentado no programa.O feat da vida real foi parar no clipe também, lógico. Apesar de ser o “vilão” da história, Gabi conta que não foi muito difícil convencer Gui a participar da produção. “Eu falei pra ele que eu queria muito que ele fizesse parte já que a música é sobre a gente, sobre a nossa história. Acho também que os nossos fãs mereciam isso, pelo que a gente viveu. Era uma música que já tinha grande expectativa em cima, porque foi um momento que todo mundo acompanhou”, revela a cantora.Guilherme não só topou o pedido de Gabi como seguiu à risca o roteiro do clipe. Uma encenação impecável com direito a beijão na chuva, assim como ficou imortalizado pelo casal no jardim da casa do ‘BBB’.A vontade de agradar aos fãs foi tanta que Gabi ainda propôs uma espécie de ‘Você Decide’ para esse clipe especial. Por meio de uma votação no Gshow, a artista pediu que os fãs escolhessem se o casal do clipe deveria ficar junto ou terminar. O final feliz foi o escolhido pela maioria, com mais de 90% dos votos, mas a cantora acredita que os votantes não se referiam apenas ao casal de protagonistas dos clipe.“A opção que ganhou foi para gente ficar junto, mas eu sei que o pessoal também torce por nós dois. Tem muito fã clube do casal que fez mutirão para votar no final feliz do clipe”, explica.Mas, por mais que a história dos dois esteja longe do final, Gabi faz questão de explicar como é possível um casal se entender depois de tantas idas e vindas e de término feito “covardia”. “O conselho é conversar, entender o que aconteceu e colocar os pingos nos ‘is’. Ele agiu de cabeça quente, mas depois foi me ver. A gente conversou e se entendeu”, defende.Focada na carreira de cantora, Gabi aproveitou o isolamento e se debruçou sobre seu trabalho nos últimos meses. “Eu fiz mais de 40 músicas depois que saí do ‘Big Brother’ e vou lançar um álbum com inéditas. Vão ter várias participações especiais, mas ainda não posso contar”, brinca a cantora, que sonha em gravar com Matheus e Kauan.Outro objetivo que está no radar da mineirinha é seguir a carreira de atuação. Pela performance no clipe, Gabi já abre uma porta para a nova carreira. “Eu amo atuar e é, sim, uma das coisas que eu tenho vontade de fazer apesar de estar mais focada na minha música agora. Meu objetivo no ‘BBB’ era fazer as pessoas conhecerem o meu trabalho, minhas músicas e foi muito bom. Eu consegui o que eu queria”, comemora.