O número de casos de coronavírus voltou a crescer nos últimos dias e isso reforça a importância de continuar usando a máscara. Ela é uma das principais formas de proteção contra o vírus. Mas não é por isso que vamos descuidar do make, né? Por isso, a Carol Coimbra que é maquiadora e hairstylist deixou várias dicas de como destacar o olhar. O principal é estar de máscara, linda e com estilo!- Minha ideia é ensinar uma maquiagem para os olhos que seja prática e elegante, mas que também ensine as leitoras de O Dia como dar mais de uma utilidade aos produtos que elas já possuem - explica Carol Coimbra.Desta vez, o bronzer e o iluminador, produtos queridinhos do verão, serão os protagonistas deste tutorial. Acompanhe o passo a passo da especialista:1 - As sobrancelhas são a moldura do olhar. Por isso, corrija-as com sombra de tonalidade próxima à cor do seu cabelo e um pincel pequeno. Não esqueça de pentear a sobrancelha com uma escovinha apropriada para alinhar os fios;2 - Prepare a pálpebra com um corretivo do tom da sua pele, aplicando-o em pequenas quantidades, espalhando bem, e em seguida aplique um pouco de pó por cima, também da tonalidade da sua pele. Este passo é fundamental para eliminar qualquer diferença de tonalidade na região da pálpebra e para dar um acabamento profissional à maquiagem dos olhos;3 - Com um pincel de esfumar, aplique o bronzer com movimentos de vai-e-vem no côncavo dos olhos. O ideal é aplicar o produto aos poucos e ajustar a intensidade da cor conforme o seu gosto pessoal. Não esqueça de aplicar o mesmo produto com um pincel menor rente à raiz dos cílios inferiores.4 - Aplique o iluminador no centro da pálpebra móvel. Este passo traz luminosidade e sofisticação para o olhar, fazendo com que a área se destaque naturalmente;5 - Existe a opção de aplicar lápis nos olhos, que pode ser na cor preta ou marrom. Uma dica valiosa para o lápis durar mais é limpar a linha d’agua com uma haste flexível seca e em seguida aplicar o produto;6 - Dê o toque final no olhar com máscara de cílios. Para um olhar mais intenso, aplique duas camadas do produto.Confira o tutorial no vídeo feito pela maquiadora: https://www.youtube.com/watch?v=PKe7myHUNqY&feature=youtu.be