Microempreendedoras de todo o Brasil podem se inscrever no curso gratuito sobre gestão financeira Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 22:38 | Atualizado 22/02/2021 22:44

Microempreendedores de todo o Brasil podem se inscrever até o dia 4 de abril no curso gratuito “Desvendando o Crédito", oferecido através de uma parceria entre a Aliança Empreendedora e o Center for Inclusive Growth. O curso tem como objetivo auxiliar microempreendedores/as para a gestão de suas pequenas empresas, organização financeira para investimentos e pretende auxiliar os negócios mais atingidos pela pandemia. Para acessar o conteúdo é preciso apenas preencher a ficha de inscrição no site da plataforma Tamo Junto

Hotel Fairmont lança ação de marketing com a Colcci

Publicidade

Um dos hotéis mais badalados do RJ, o Fairmont, em Copacabana, acaba de lançar uma super ação de marketing em parceria com a marca Colcci. 78 mil peças da nova coleção “Girl from Rio” foram confeccionadas com um QR code que leva à página do hotel. Com isso, os clientes podem obter descontos nas diárias do hotel, através do produto da Colcci. Não é o máximo?

Inscrições para o Colégio da Polícia Militar em Duque de Caxias terminam amanhã

Publicidade

Amanhã (23/02) termina o prazo para as inscrições no novo processo seletivo para o lll Colégio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro Percy Geraldo Bolsonaro, em Duque de Caxias. Além do processo seletivo tradicional, estão sendo disponibilizadas mais 120 novas vagas, distribuídas do 6º ao 8º ano para o ano letivo de 2021. As inscrições podem ser feitas através do site www.sepm.rj.gov.br . O aumento das vagas veio em função da grande procura pelo lll CPM/ERJ.

LEITURINHA

O livro Dependência Virtual – 100 perguntas sobre como lidar com a conectividade de forma saudável Divulgação

Publicidade

“Dependência Virtual – 100 perguntas sobre como lidar com a conectividade de forma saudável”, Carla Egídio Lemos (Matrix Editora) - A obra é destinada a pessoas envolvidas com o excesso de internet em suas vidas, de forma perigosa, para alguns até como um vício, e também a profissionais da área de saúde mental. Em vez de páginas, 100 cartões, cada um com uma pergunta. São tópicos que estimulam discussões, autoanálise e auto avaliação sobre as relações estabelecidas com o mundo virtual. O livro-caixinha promove reflexões que contribuem para um uso mais sadio dos meios virtuais.