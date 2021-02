Por O Dia

Publicado 26/02/2021 21:34 | Atualizado 26/02/2021 21:36

A cantora e compositora Mariah Marini, uma carioca de 23 anos, é a nova aposta do Pop Funk e acaba de lançar a música “ Mariahvilhosa ”, hit feito durante a quarentena que fala sobre a autoestima feminina e nasceu com a proposta de ajudar mulheres e reforçar a importância do amor próprio. A música já passou a marca de 200 mil players nas plataformas digitais.- Durante a pandemia percebi que algumas mulheres tinham desenvolvido baixa autoestima e por conta disso decidi lançar minha música Mariahvilhosa – explicou Mariah.A artista foi uma das apostas do Projeto Jovens Tardes da Rede Globo e começou sua carreira em 2017, quando distribuiu suas primeiras músicas de trabalho “Que mal tem?” e “Pra lá e Pra cá”. Em 2019 a cantora consagrou seu primeiro feat internacional em homenagem à cidade em que nasceu “Rio”, ultrapassando a marca de 1 milhão de visualizações no YouTube.