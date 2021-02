Dicas para optar pelo melhor método contraceptivo Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 22:53 | Atualizado 23/02/2021 23:48

Como eu faço para trocar o DIU por pílula? E quando quiser mudar da injeção para o comprimido? E para ir de um tipo de pílula para outro? Todas essas dúvidas são muito comuns entre as mulheres, não é mesmo? Quer deixar um super recado para vocês, meninas! Estou aui para ajudar! É muito importante escolher bem o método contraceptivo, então vamos ficar ligadas nas dicas de hoje. Para dar uma mãozinha, o ginecologista Rodrigo Ferrarese esclareceu alguns tópicos que podem ajudar nesse momento.



- Ao trocar por uma pílula de outra marca, o ideal é quando acabar a cartela, no dia seguinte, que você já comece com uma outra nova cartela. Se por acaso decidir esperar a pausa, então o ideal é usar a camisinha por sete dias. Em resumo: vai trocar de pílula? Termine uma cartela e já emende a outra no dia seguinte. A pílula é de uso contínuo? A ideia é a mesma: acabou a cartela, no dia seguinte já inicie a nova – explica Rodrigo Ferrarese.



Confira as dicas:



Você usa injeção e quer trocar para comprimido - Neste caso, assim como a injeção, você tem que começar a tomar a pílula na mesma data em que a injeção seria aplicada. Uma nova cartela deve ser iniciada independentemente da sua menstruação. Se, ao contrário, você segue uma cartela e quer mudar para injeção, o ideal é que, no término de uma cartela, no dia em que começaria outra, já opte pela injeção.



Você quer tirar o DIU e passar a tomar pílula - Assim que tirar o DIU, no dia seguinte, inicie uma cartela de anticoncepcional. O ideal, preferencialmente, é esperar a menstruação. Ou seja, retirar o DIU quando estiver menstruada e começar uma nova cartela no dia seguinte, ou no mesmo dia que tirar o DIU.



Você toma pílula e quer colocar o DIU - Recomendamos sempre que o DIU seja colocado durante o período menstrual. Assim, você para com a cartela, espera a menstruação vir e coloca o DIU. E, então, não precisa mais tomar pílula nenhuma.



Meninas, não deixem de procurar um ginecologista antes de tomar qualquer medicação! Além disso, é fundamental manter os exames em dia. Cuidar da saúde também faz parte de uma rotina de beleza e bem estar. Com tudo em dia e com muita proteção, depois é só curtir bastante e aproveitar!