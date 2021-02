Por O Dia

Rio - Proteger a pele no verão é algo que já virou rotina para muitas mulheres. Mas e na hora de proteger os olhos? Não esqueça, essa proteção é fundamental! É tempo de calor, muito sol e também de cuidados extras com a saúde dos olhos. Nesta época, a exposição excessiva ao sol e à radiação ultravioleta (UV) pode causar problemas agudos e crônicos.

"Quando expostos à radiação solar excessiva, os olhos ficam sujeitos a ter lesões na córnea, na retina e no cristalino. É fundamental a adoção de cuidados extra para evitar problemas nesta época", explica Tiago Bisol, um dos chefes do serviço de Oftalmologia do Hospital São Vicente de Paulo.

Entre os problemas oftalmológicos mais comuns causados pela exposição excessiva ao sol estão a fotoceratite, que é uma lesão da córnea que causa dor e fotofobia intensa e começa algumas horas depois da exposição. A catarata também está relacionadas à exposição crônica aos raios UV e as conjuntivites infecciosas também são mais comuns no verão.

"Os alertas sobre os riscos de levar a mão contaminada ao rosto, por causa do coronavírus, contribuíram para aumentar a disciplina da população. Tudo isso dificulta a contaminação da conjuntivite infecciosa e, felizmente, tem reduzido o número de casos registrados", pontua o especialista.

Além de evitar levar as mãos sujas aos olhos, outra importante medida de proteção é não se expor excessivamente à luz solar e usar óculos escuros de boa qualidade.

Confira as dicas do oftalmologista:

1 - Os óculos de sol têm um papel duplo: dar conforto à pessoa e também diminuir a entrada de raios de ação UV nos olhos. Mas é importante que os óculos sejam de boa qualidade.

2 - Se a pessoa usa óculos com lentes escuras, mas que não tenham o filtro da proteção UV, estará expondo os olhos a uma quantidade ainda maior de radiação do que se estivesse sem o acessório.

3 - Isso porque a lente escura proporciona conforto e a pessoa irá se sentir à vontade para ficar mais tempo ao sol, acreditando estar protegida. A lente escura vai fazer com que a pupila dilate, permitindo maior entrada de radiação no olho.

4 - Ou seja, é melhor não usar óculos de sol do que usar um par que seja de má qualidade. Informe-se no momento da sua compra se a lente tem proteção UV.

