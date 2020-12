Por O Dia

Publicado 10/12/2020 12:57

Vamos falar sobre mulheres nos negócios? Enquanto houver discriminação e desigualdade nesta área, eu estarei lutando e convocando vocês, meninas, para essa luta também! Quero compartilhar com vocês mais uma ferramenta para ajudar no sucesso de mulheres. Após vivenciar experiências negativas no mercado empreendedor, a empresária e influencer Laari Michelin criou, em parceria com sua irmã Amanda Michelin, que é advogada, o perfil @SejaFodastica no Instagram.A página tem como principal foco entregar conteúdos que fomentem o empreendedorismo feminino, com inspirações de mulheres que são compartilhadas para incentivar o público feminino a “virar a chave”.- Nossa intenção não é gerar competição entre homens e mulheres ou apenas rebater comentários machistas, a ideia do “Seja Fodástica” é inspirar e auxiliar mulheres a darem um start em suas vidas - comenta Larissa Michelin.Diferente de outros perfis de empreendedorismo feminino, a ideia é levar aspectos práticos do mundo dos negócios, desde fazer networking e se destacar em uma reunião, até habilidades comportamentais que ajudarão as mulheres a empreender e fechar negócios rumo a uma vida profissional dos sonhos.- Ainda vemos um domínio masculino no mercado na hora de falar sobre independência financeira. Sinto falta de mais espaço para mulheres e foi por isso que criamos o perfil. A página tem foco inicial nas mulheres sim, mas o objetivo é alcançar o máximo de pessoas - explica Laari.Que tenhamos mais ideias e perfis como esse, que divulgam um conteúdo de empoderamento e protagonismo feminino! Juntas somos mais fortes! Mulheres ajudam outras mulheres e nessa corrente do bem todo mundo sai ganhando. Vamos “virar a chave”, meninas?