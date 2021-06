Camilly Victória - Reprodução

Camilly VictóriaReprodução

Por IG - Gente

Publicado 30/06/2021 11:20

Rio - Camilly Victória, filha da dançarina Carla Perez com o cantor Xanddy, vocalista do Harmonia do Samba, contou para os seus seguidores um pouco mais sobre a sua rotina nos Estados Unidos nesta terça-feira (29).

Ao ser questionada por um fã sobre o seu trabalho no país, Camilly explicou que é recepcionista de um salão. "Recepcionista de salão de unhas", disse Camilly.

Com 19 anos, a filha do vocalista do grupo Harmonia do Samba também investe em sua carreira musical. Camilly é cantora, compositora e recentemente se formou em Produção Musical, na Universidade Full Saill. Em dezembro de 2020, ela lançou seu primeiro single "On The Low".