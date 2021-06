Rafa Kalimann - Reprodução

Por IG - Gente

Publicado 30/06/2021 11:52

Rio - Rafa Kalimann se tornou um dos nomes mais comentados no Twitter na terça-feira (29). A polêmica começou após a influencer declarou que "espera poder ver seres humanos mais evoluídos após a pandemia da Covid-19". O comentário, entretanto, virou alvo de críticas.

Questionada no Instagram por um admirador sobre "o que espera das pessoas após esse período de reclusão", Rafa escreveu nos stories do Instagram. "Quem de fato se abriu para viver esse momento de tanta dor para aprender...Porque nós temos duas opções: transformar isso [a pandemia] em ódio, como muitas pessoas fizeram, ou usar isso para o nosso benefício, aprender e evoluir como ser humano", iniciou ela.

"Eu mesma acho que amadureci tanto a minha maneira de ver, de absorver, de querer aprender, de buscar e de entender [as coisas]. Acho que todo mundo está vivendo esse processo agora, sabe? A nossa ficha vai cair quando tudo isso passar", completou a ex-BBB.

"Tô preocupado em não perder mais ninguém, me cuidar e cuidar dos meus, nos manter protegidos, vivos, missionária Rafa Kalimann. Não em evoluir com lado bom da pandemia, pois esse lado não existe", reclamou um internauta. "Sim, Rafa, meu avô morreu dias antes de se vacinar, mas vamos sair dessa com vários aprendizados", ironizou outro usuário.

Esta não é a primeira vez que Rafa Kalimann chama atenção por declarações "isentonas". Em abril de 2021, ela se envolveu em uma polêmica racial por conta da 21º edição do "BBB". À época, Rodolffo foi acusado de racismo por conta de uma "brincadeira" com João Luiz Pedrosa. À época, Rafa Kalimann, que estava comentando o "BBB", foi altamente cobrada para se posicionar, visto que Rodolffo também era seu ex-marido. Entretanto, a isenção da influencer irritou os internautas.