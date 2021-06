Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor - Reprodução/GNT

Gilberto Nogueira, o Gil do VigorReprodução/GNT

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 13:38

Rio - Apesar de ter conquistado o Brasil durante sua participação no "BBB21", Gil do Vigor ainda lida com ofensas nas redes sociais e, principalmente, com ataques homofóbicos. Nesta quarta-feira (30), o economista abriu o coração ao falar sobre os comentários maldosos que recebe na internet.

fotogaleria

Publicidade

"Bom dia! Para meus amores e para aqueles que falaram no Instagram que 'bicha escandalosa não pode ser ministro', um recado: eu estou indo ao PhD na Califórnia, vou me dedicar 100% e vocês vão me engolir no topo! Não gostar de mim, ok, mas usar de homofobia para me ofender? Não!", desabafou o ex-BBB.

Gilberto deixou bem claro que não pretende deixar os episódios passarem sem uma ação legal. "E vou começar a processar esses lindinhos. Meu amor, segure seu dedinho antes de destilar seu preconceito porque homofobia é crime!", disse o pernambucano.

Publicidade

"Machuca, sabe? O que eu fiz pra essas pessoas? Eles vão no ponto mais sensível, que é meu jeito livre e bicha de ser! O que essas pessoas querem?", questionou o economista em resposta a um seguidor que relacionava os ataques à inveja dos autores. "Mas eu não vou mais me abater, vou seguir com meus amores aqui e processo nesse povo! Eles que lutem", afirmou o ex-brother.

Algumas horas após o desabafo, Gil voltou ao Twitter para agradecer o apoio de seus fãs. "Meus amores, vocês são tudo pra mim. Vou focar só no amor de vocês e vamos ser felizes juntos!!! Já tô melhor, fazendo a barba porque eu não sou obrigado, né não? Amo vocês demais", declarou o influenciador.

Publicidade

Durante a live de cobertura da Parada LGBTQIA+ de São Paulo, exibida pelo canal de YouTube do GNT, Gilberto Nogueira contou como foi seu processo para se aceitar como homossexual . "Tinha momentos em que eu me comportava abertamente e momentos em que não era. Precisava me fechar dentro de alguns grupos. Eu tinha medo. Mas quando eu estou feliz, eu acabo abrindo. Eu via que as pessoas se incomodavam em momentos de alegria. Em alguns momentos desejei não ter tanta felicidade para não incomodar as pessoas com o meu jeito", revelou o ex-brother.

E vou começar a processar esses lindinhos... Meu amor, segure seu dedinho antes de destilar seu preconceito pq homofobia é CRIME!!! — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) June 30, 2021

Publicidade