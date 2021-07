Zélia Duncan e Fernanda Venturini - Reprodução

Zélia Duncan se juntou ao time dos que não viram sinceridade na retratação feita por Fernanda Venturini, que já defendeu a seleção de voleibol e revelou ter sido mal interpretada após publicação de um vídeo, apagado posteriormente de suas redes sociais, em que não apoiava a imunização contra a Covid-19, mas que a receberia para "poder viajar o mundo". Para a cantora e compositora carioca, Venturini "não representa o Brasil em nada, nem onde deveria".



Essa declaração é uma das muitas colocações feitas pela dona dos hits "Alma" e "Catedral" no Twitter a respeito do pedido de desculpas da ex do técnico Bernardinho. "A atleta disse que não disse o que disse. Lembra alguém?", começou questionando Duncan, crítica ferrenha da gestão de Jair Bolsonaro, ressaltando, em seguida, que "quando ela diz não acreditar em vacina, na verdade, não acredita". Por fim, citou a expressão: "Sempre covardes".



Porém, ao responder ao internauta que reclamou da postura negacionista da ex-jogadora — que hoje é apresentadora de um programa no YouTube —, chamando-a de "mulher botox bolsomínia", fez valer a máxima do "uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra". "Não julgo o que quer botar no rosto, mas o que sai de sua boca, com irresponsabilidade e hipocrisia, num momento desses", concluiu, revelando que gosta de ir ao ponto "sem pegar em características físicas" ou algo assim.



A atleta disse que não disse o que disse. Lembra alguém? — Zélia Duncan (@zeliaduncan) June 29, 2021

A jogadora ja está falando em mal entendido… qdo ela diz que não acredita em vacina, na verdade ela não acredita em vacina, combinado? Sempre covardes… nao falha — Zélia Duncan (@zeliaduncan) June 27, 2021