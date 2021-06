Marcela McGowan - Reprodução

Marcela McGowan fez um desabafo sobre a invalidação da bissexualidade. Em entrevista à revista "Vogue", a ex-BBB ainda falou sobre as dificuldades da comunidade LGBTQIA+ na sociedade. A médica, atualmente, namora a cantora Luiza, dupla com Maurílio.

Ao ser perguntada sobre o que precisa ser evoluído, Marcela explicou: "Muita coisa, né? Tanto quanto mulher quanto como pessoa LGBTQIA+. Ainda sofremos muitas opressões, muitas desigualdades. Se isso é perceptível pra mim, que tenho muitos privilégios, imagine a dimensão. Não há liberdade quando há medo de existir, de amar, de amar na rua".

"Sempre tento usar meu espaço para falar de temas que acho relevantes, ou divulgar outras pessoas que falem desses temas. Também realizo algumas campanhas e bazares de arrecadação para projetos e casas de acolhimento".

"Como bissexual, tenho constantemente meu afeto invalidado. Se estou com homem é porque sou "bi de balada", se estou com mulher "estou confusa" ou quero "biscoito". Isso tudo é bem cansativo. Mas o principal é o que falei acima: não me sinto segura. Tenho medo de beijar a Luiza na rua. Já fomos assediadas muitas vezes por estarmos de mãos dadas em algum lugar. Tenho medo do que as pessoas vão comentar nos perfis das marcas que nos contratam... Resumindo: não há liberdade de existir e amar", concluiu.