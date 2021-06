Giovanna Antonelli - Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 16:25 | Atualizado 30/06/2021 16:28

Giovanna Antonelli compartilhou com os seguidores das redes sociais a alegria por ter recebido a primeira dose da vacina contra o coronavírus.

No Instagram, a atriz publicou uma série de fotos em um ponto de imunização no Rio. "Grata e com coração partido pelo meu pai, que não teve essa sorte, e por tantos amores de vocês que também perderam a vida pra essa doença", escreveu na legenda.



"Sigamos com fé! Obrigada profissionais da saúde, SUS, ciência", finalizou.







