Oli London ou Jimin, influenciador britânico que se diz transracial - Reprodução

Por iG

Publicado 30/06/2021 13:03 | Atualizado 30/06/2021 13:04

São Paulo - Oli London, um influencer de 18 anos, ganhou destaque nas redes sociais, nesta quarta-feira, após revelar que se submeteu a 18 cirurgias plásticas para ficar mais parecido com Park Jimin, cantor coreano e integrante do grupo de sucesso BTS.



Em entrevista ao TMZ, o influenciador revelou que se identifica como pessoa não binária, que mudou seu nome para "Jimin" -- assim como o do cantor -- e que vem recebendo ameaças de morte por conta disso. O custo para parecer com Park Jimin, segundo a personalidade, teria sido US$ 150 mil dólares - equivalente a R$ 743 mil, quase R$ 1 milhão. Segundo "Jimin", anteriormente conhecido como London, agora ele pode ser realmente que é.

"Eu sei que isso é um pouco confuso. Ninguém nunca se transformou em Jimin ou em coreano, mas isso é algo que vocês sabem... Eu realmente tenho lutado com problemas de identidade sobre quem eu sou", comentou o influencer ao tabloide internacional.

Essa mudança no nome, as intervenções cirúrgicas e o fato de o influenciador alegar que "pode ser ele mesmo [sendo coreano]", geraram um grande debate sobre transracialidade na internet. Para London, ou melhor, Jimin. "Ser transexual é o mesmo que ser transracial porque você nasceu no corpo errado".

Em páginas de ativismo negro ou feminino, o caso foi repercutido. Houve quem achasse a história absurda e teve quem zombasse da situação. "Eu me identifico como rica, pena que a minha conta bancária não concorda", ironizou Stéfani em uma página que aborda negritude. "O mundo está doente", Amanda em outra página, desta vez sobre militância focada em pautas femininas.