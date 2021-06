Para a campanha, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu, no total, 690.866 doses dos imunizantes Coronavac, Astrazeneca, Janssen e Pfizer - Reprodução

Por Irma Lasmar

Publicado 29/06/2021 17:57 | Atualizado 29/06/2021 18:37

SÃO GONÇALO bateu recorde nesta segunda-feira (28), ao vacinar 19.500 pessoas. Destas, 8.031 receberam a dose única da Janssen somente ontem. Agora, são 8.395. Com a aceleração da vacinação para a população em geral, 387.142 gonçalenses receberam a primeira dose e 150.203 já estão totalmente imunizados. A cidade está na quinta fase do Plano Nacional de Imunização (PNI), imunizando a população em geral por idade. Nesta quarta-feira (30), receberão a primeira dose os munícipes a partir de 31 anos, e na sexta-feira (2), pessoas com mais de 28 anos, sempre mediante apresentação de um comprovante nominal de residência. Para a campanha, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu, no total, 690.866 doses dos imunizantes Coronavac, Astrazeneca, Janssen e Pfizer.

Além da população em geral, São Gonçalo continua vacinando portuários, trabalhadores da educação, profissionais de educação física, guardas municipais e veterinários, todos em atividade e com vínculo empregatício ou residencial com São Gonçalo; grávidas, puérperas e lactantes com bebês de até 12 meses sem comorbidades com autorização médica; estagiários da saúde atuando em unidade hospitalar; pessoas com comorbidades, doenças neurológicas crônicas, deficiência permanente ou síndrome de Down; trabalhadores da saúde da linha de frente e profissionais da área biomédica - todos estes acima dos 18 anos.

Ao todo, foram vacinados em São Gonçalo 31.991 trabalhadores da saúde, 135.673 idosos com mais de 60 anos, 1.692 funcionários e pessoas em Instituições de Longa Permanência (Ilpis), 105 pessoas de residências terapêuticas, dois indígenas, 80.589 pessoas com comorbidades, 1.263 pessoas com deficiência permanente, 8.071 trabalhadores da educação, 366 trabalhadores das forças de segurança e salvamento, 2.772 acamados, 118.020 pessoas da população em geral com mais de 34 anos, 3.590 pessoas privadas de liberdade, 39 pessoas em situação de rua, 113 portuários e 2.856 gestantes, puérperas e lactantes. A aplicação acontece em doze diferentes locais, quatro com drive-thru.