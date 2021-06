Agentes da Operação São Gonçalo Presente participaram da campanha de agasalhos 'Doe e Aqueça um Coração', em vigor desde maio - Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 29/06/2021 17:38

SÃO GONÇALO - Agentes da Operação São Gonçalo Presente, integrado à Secretaria de Ordem Pública, participaram da campanha de agasalhos Doe e Aqueça um Coração, em vigor desde maio, e arrecadaram 80 cobertores, além de roupas femininas e masculinas, que serão distribuídos para três abrigos no município. A equipe já entregou no Albergue da Misericórdia, em Monjolos, parte dos cobertores e das roupas. A casa, que atende atualmente 40 homens entre 18 e 59 anos, promove atividades para geração de renda e sustentabilidade, produzindo materiais úteis internamente e para venda.

Para o secretário municipal de Ordem Pública, David Ricardo, a ação atenderá a demanda dos abrigos do município durante o inverno, além de pessoas em situação de rua. “Estamos sempre pelas ruas da cidade colaborando para a proteção da população, e esta é uma maneira de também cuidar do nosso próximo, proporcionando aos menos favorecidos uma coberta para se aquecer no período mais frio do ano”, comentou.

Durante a visita, a equipe foi recebida pelo assessor da coordenação, José Victor Fernandes, que se dedica ao local desde a adolescência. O restante do material arrecadado será doado no próximo dia 30 para o Abrigo Santa Rita de Cássia, localizado na Praça dos Bandeirantes, e o Instituto Lar de Longa Permanência para Idoso (ILPI) do bairro Raul Veiga, localizado na Rua Luiz Mota.