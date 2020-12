Município de Cantagalo, no Rio, sofre com surto de coronavírus em asilo Tomaz Silva/Agência Brasil

Por Agência Brasil

Publicado 30/12/2020 17:10 | Atualizado 30/12/2020 17:29

Rio - Um surto de covid-19 contaminou 49 pessoas e matou quatro idosos em um asilo na cidade de Cantagalo, na Região Serrana do Rio. A informação foi confirmada, nesta quarta-feira (30), pela Secretaria de Saúde do município.



O secretário interino de Saúde de Cantagalo, Esdras Gil, informou que as primeiras notícias de casos do novo coronavírus no asilo Visconde Pinheiro, no centro da município, circularam no último dia 17, mas só no dia 22 houve a confirmação. Segundo ele, a instituição, que é filantrópica, abriga 50 idosos.



Dois deles encontram-se internados na enfermaria do hospital de Cantagalo, que acolhe outras duas vítimas de covid-19, totalizando quatro pacientes infectados. Todos os idosos e funcionários do asilo, de acordo com o secretário, passaram por teste RT-PCR.



"Estamos acompanhando e mandando assistência, com médicos da rede SUS municipal à disposição. Foi disponibilizado álcool 70, álcool em gel, produtos para higienização, luvas, máscaras e capotes. Também foram enviados testes RT-PCR, testes rápidos e os medicamentos necessários", disse Gil.



Segundo ele, o asilo continua funcionando. As visitas, que já não vinham ocorrendo, continuam suspensas.