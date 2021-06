Quando recebe denúncias de discriminação, violência física e moral e violação de direitos, encaminha para os órgãos competentes e ainda traça estratégias de promoção da informação, do respeito e da reintegração dessas pessoas - Divulgação / Renan Otto

Por Irma Lasmar

Publicado 28/06/2021 23:40

SÃO GONÇALO - No Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, a Secretaria de Assistência Social, através Centro de Referência LGBTQIA+ situado no bairro Mutondo, atende a este segmento para defesa de sua segurança, liberdade e direitos. O local oferece ao público-alvo inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), que dá acesso aos programas oferecidos pelo Governo Federal, atendimento psicossocial, orientação jurídica e grupo terapêutico. E quando recebe denúncias de discriminação, violência física e moral e violação de direitos, encaminha para os órgãos competentes e ainda traça estratégias de promoção da informação, do respeito e da reintegração e participação efetiva dessas pessoas na sociedade.

“O equipamento tem grande importância porque envolve as articulações de acesso da população LGBTQIA+ às políticas públicas. Acolhemos diversas demandas que englobam esse público, que enfrenta dificuldade de ser atendida em outros órgãos”, disse o coordenador do Centro, Wallace Ferreira.

Por conta da pandemia, o grupo terapêutico segue na modalidade on-line, em que psicólogas dão assistência em rodas de conversa e dinâmicas. De acordo com o coordenador, atualmente 70% dos atendimentos realizados são voltados para a população transgênero - parcela da comunidade que precisa especialmente desse acompanhamento.

Para aprimorar o atendimento oferecido, o local está em busca de uma nova sede, de modo a facilitar sua autodivulgação e o acesso das pessoas ao serviço. "Precisamos estar em um lugar com visibilidade, principalmente para dar um atendimento mais digno e com diversidade. Já nos escondemos por tanto tempo, que não é mais o momento de ficar dentro do armário”, justificou Wallace.

O Centro de Referência LGBTQIA+ fica na Travessa Maria Cândida nº 50, Mutondo. Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O telefone para contato e mais informações é 3708-7954.