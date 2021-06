'Estamos, aos poucos, dando mais dignidade ao ir e vir dos munícipes', acredita o prefeito - Divulgação / Renan Otto

Por Irma Lasmar

Publicado 26/06/2021 10:00

SÃO GONÇALO - O prefeito Capitão Nelson realizou uma série de vistorias no bairro de Santa Izabel, começando pelas obras de sinalização horizontal do entorno da Praça de Santa Izabel, realizadas pela Secretaria de Transportes. O local, que ganhou quatro faixas de pedestres, receberá, até a próxima quarta-feira (30), placas para auxiliar pedestres e motoristas, as quais deverão ajudar diretamente na dinâmica urbana.



“Essa sinalização é fundamental para toda a cidade. Estamos, aos poucos, dando mais dignidade ao ir e vir dos munícipes. Aproveitei essa visita para solicitar a poda das árvores da praça, que já estão invadindo a pista”, disse o chefe do Executivo gonçalense.

Na sequência, Nelson visitou as novas dependências da 4ª CIA de Polícia Militar. “Gostei muito do que vi. Enquanto deputado, sempre fui enfático de que era preciso fazer uma obra decente e digna, e vejo que os policiais receberam a devida atenção”, ressaltou. Na época em que estava na Alerj, ele sugeriu a transferência da unidade antes sediada na Fazenda Colubandê, para Santa Izabel, já que a região precisava de reforço policial. Ele também foi à Unidade de Saúde da Família do bairro conferir a nova estrutura, que deve ser reinaugurada nos próximos dias.