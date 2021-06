Cidade tem 2.670 mortes em decorrência do novo coronavírus. A causa de outros 62 óbitos ainda está sob investigação - Reprodução

Por Irma Lasmar

Publicado 26/06/2021 07:00

SÃO GONÇALO - De acordo com o boletim atualizado da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade confirmou oito óbitos em decorrência do novo coronavírus nesta sexta-feira (25), chegando a 2.670 no total. As mortes ocorreram entre os dias 13 de maio e 18 de junho.

Desde o início da pandemia, São Gonçalo registra 92.895 casos, sendo 87.053 curados. Há, no momento, 74 doentes de Covid-19 hospitalizados na Rede Pública Municipal de Saúde e outros 3.098 em quarentena domiciliar. Existem 62 óbitos ainda sob investigação.

As mortes lançadas a cada boletim são de datas retroativas, confirmados pela Divisão de Vigilância Epidemiológica, apenas após os resultados dos testes realizados pelos pacientes.

Óbitos confirmados até agora, divulgados ontem, por gênero, idade e bairro de residência:

Masculino, 55 anos, Jardim Catarina

Masculino, 52 anos, Itaoca

Feminino, 69 anos, Trindade

Feminino, 73 anos, Santa Izabel

Feminino, 42 anos, Mutuapira

Feminino, 56 anos, Estrela do Norte

Feminino, 59 anos, Amendoeira

Feminino, 68 anos, Trindade