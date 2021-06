Levados para a delegacia de Neves, os presos foram autuados por roubo qualificado e agora seguem à disposição da Justiça - Divulgação

Levados para a delegacia de Neves, os presos foram autuados por roubo qualificado e agora seguem à disposição da JustiçaDivulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 25/06/2021 23:56

SÃO GONÇALO - Três suspeitos de assaltos foram presos por agentes da Operação São Gonçalo Presente, nesta sexta-feira (25), no bairro Porto da Pedra. Os policiais realizavam um patrulhamento de rotina, na Rua Alonso de Faria, no Zé Garoto, quando foram informados por pedestres que três homens, em um carro de passeio modelo Logan, de cor branca, estariam praticando roubos. Logo em seguida, o veículo com essas características passou pelos agentes, que o interceptaram. Dentro dele, foi encontrada uma bolsa com os pertences tirados das vítimas, além de apreendido um aparelho celular.

O trio foi levado para a 73ª DP (Neves). Na delegacia, três vítimas reconheceram os objetos, sendo que uma delas identificou um dos detidos como o assaltante que estava no banco do carona no momento dos crimes. Os presos foram autuados por roubo qualificado e agora seguem à disposição da Justiça.