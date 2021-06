Segundo a Secretaria, toda a estrutura da rede está sendo redimensionada, com nova galeria de águas pluviais, tendo em vista que as casas ficam abaixo do nível da rua, o que favorece os alagamentos - Divulgação / Renan Otto

Por Irma Lasmar

Publicado 26/06/2021 09:00

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Desenvolvimento Urbano iniciou uma obra de drenagem e troca da rede de esgoto da Rua Cornélio José Pereira, no bairro Almerinda, com o objetivo de sanar um problema crônico que a população local enfrenta há décadas, com frequentes alagamentos na via, que também adentram casas e terrenos. A intervenção se estende até a Rua Santa Helena, onde recentemente uma moradora precisou abandonar a própria residência após o imóvel ser invadido pelo esgoto.

A obra está sendo realizada com material, equipamentos e funcionários da Prefeitura. Segundo a Secretaria, toda a estrutura da rede está sendo redimensionada, com nova galeria de águas pluviais, tendo em vista que as casas ficam abaixo do nível da rua, o que favorece os alagamentos. Um valão que corta a região também será alvo das ações no local, com limpeza e desassoreamento.



Morador há 18 anos da localidade, Alex Peçanha está esperançoso de que, enfim, a situação seja resolvida. “Pela primeira vez, estou vendo a Prefeitura agir na raiz do problema. Antes só realizavam serviços paliativos que não resolviam nada”, exclamou.