Confira na matéria a lista dos pontos de vacinação, endereços, horários de funcionamento e vacinas disponíveis - Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 28/06/2021 21:36 | Atualizado 29/06/2021 01:09

SÃO GONÇALO - Munícipes em geral, com comprovante de residência em mãos, a partir dos 34 anos já poderão receber a primeira dose contra o coronavírus nesta terça-feira (29) em um dos doze pontos de vacinação - quatro deles com drive-thru - disponíveis na cidade para esta campanha do SUS. Dez deles funcionam das 8h às 17h, enquanto a Clínica Gonçalense do Mutondo e a Clínica Dr. Zerbini, no Arsenal, fecharão somente às 21h. O objetivo é atender os gonçalenses após o retorno do trabalho, desafogando também os postos nas primeiras horas da manhã. Em todos os locais, é preciso chegar até meia hora antes do horário de fechamento das portas. As vacinas Coronavac e Astrazeneca estão disponíveis em todas as unidades. Já a Pfizer é aplicada no momento em nove pontos. (Confira a lista dos pontos de vacinação, endereços, horários de funcionamento e vacinas disponíveis ao final desta matéria)



Além da população em geral, São Gonçalo continua imunizando portuários, trabalhadores da educação, profissionais de educação física, guardas municipais, veterinários – que precisam estar trabalhando e comprovar o vínculo com São Gonçalo (empregatício ou residencial); grávidas, puérperas e lactantes com bebês de até 12 meses sem comorbidades com autorização médica; estagiários da saúde atuando em unidade hospitalar; pessoas com comorbidades, doenças neurológicas crônicas, deficiência permanente ou síndrome de Down; trabalhadores da saúde da linha de frente e profissionais da área biomédica acima dos 18 anos.



Já para a segunda dose, a Astrazeneca está disponível para quem tem mais de 12 semanas de vacinado, enquanto a Coronavac é para quem tem mais de 21 dias de imunizado. A segunda dose da Pfizer ainda não está disponível. Para isso, todos devem estar munidos do comprovante da primeira dose, aplicada no município, da mesma vacina pretendida.

Vale lembrar que só as grávidas, puérperas e lactantes têm exclusividade para tomar a Pfizer. Pessoas com comorbidades, doenças neurológicas crônicas e deficiência permanente também podem receber esta vacina, segundo o informe técnico do Governo do Estado, porém não há exclusividade, já que estes grupos podem ser imunizados com outras marcas. Para ter escolha do imunizante, o gonçalense deve ter um laudo médico indicando a aplicação da vacina escolhida e os motivos.

