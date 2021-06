A contracapa traz um QR code com link para uma playlist de músicas sugeridas pela autora para acompanhar a leitura - Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 29/06/2021 12:00

SÃO GONÇALO - Dez meses após o lançamento em e-book, o romance Coração de Cleópatra, escrito por Cyntia Fonseca, ganhou a versão impressa. Publicado pela editora Itapuca, o livro já está disponível para venda, com frete grátis, pelos sites da autora da editora . O livro, que começou a ser escrito em 2017, foi finalizado em julho de 2020, quando a escritora e jornalista encontrou na literatura de ficção um "refúgio" durante a pandemia.Desde o lançamento no site de vendas Amazon, em agosto de 2020, foram mais de 500 downloads e dezenas de avaliações, críticas e resenhas em páginas literárias."Resumindo a história em uma frase, Coração de Cleópatra fala sobre uma mulher resiliente que supera, entre outras coisas, a si mesma. É um misto de romance com suspense e drama, que aborda assuntos como o amor próprio, o perdão e a amizade, mas também contém temas delicados como relacionamento abusivo e violência", revela Cyntia. Por abordar alguns temas ainda considerados tabus, a escritora classifica a obra para maiores de 16 anos e deixa claro que contém gatilhos emocionais.O livro, que ganhou um capítulo bônus na versão impressa, tem texto de orelha da escritora e professora Yonara Costa, prefácio da também professora e poetisa Suzane Silveira e texto de apresentação da escritora mato-grossense Camila Moreira. A contracapa traz um QR code com link para uma playlist de músicas sugeridas pela autora para acompanhar a leitura. Mais informações podem ser obtidas nos canais do livro da romancista no Instagram.