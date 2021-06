Com natureza para todos os lados e uma obra de Marcelo Eco, o espaço conta com um terceiro fator para os praticantes das atividades físicas: a segurança - Divulgação / Renan Otto

Por Irma Lasmar

Publicado 29/06/2021 08:00

SÃO GONÇALO - O Grupamento de Proteção Ambiental (GPAm) voltou a ficar baseado na Área de Proteção Ambiental (APA) Estâncias de Pendotiba, no bairro Maria Paula. As equipes haviam sido deslocadas para reforçar a vigilância e o ordenamento nos doze pontos de vacinação da cidade, desde o início da campanha de imunização contra a Covid-19. Com natureza para todos os lados e uma obra de Marcelo Eco, o espaço conta com um terceiro fator para os praticantes das atividades físicas: a segurança.

“Fui assaltada há 20 dias, fora dos domínios da APA, e ter a presença do grupamento aqui nos dá tranquilidade para caminhar todos dias”, desabafou Rosangela Ornellas, de 63 anos, moradora de Maria Paula, que realizava a caminhada com Célia Martins, de 52, e também moradora do bairro. “Ter a presença dos guardas aqui faz toda a diferença. Com a cabeça tranquila, conseguimos curtir mais esse visual da nossa cidade”, ressaltou a colega.

Uma vez na semana, os agentes o GPAm passam por treinamento de capacitação, realizado no Centro de Convivência Socioambiental da Mata Atlântica. O curso é uma iniciativa do Programa Municipal de Educação Ambiental (Promea) - que elabora, implementa e monitora a política municipal de educação ambiental, incentivando o desenvolvimento sustentável - e visa contribuir na construção da identidade dos agentes, bem como criar, fortalecer e aperfeiçoar ações para a preservação e conservação do meio ambiente do município, através do desenvolvimento das competências específicas desses profissionais. Nesta segunda-feira (28), os agentes participaram de aulas dos módulos de "Legislação do Exercício da Guarda Municipal e Atribuições da Guarda Ambiental" (sobre leis e decretos).

A grade curricular, com atividades práticas e teóricas, é dividida em oito áreas de reflexão: O papel do GPAm e a Guarda Municipal; Ética, Cidadania e Direitos Humanos; Formação Básica; Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a Cidade; Questões Globais do Meio Ambiente; Questões Locais do Meio Ambiente; Legislações Ambientais Nacionais e Legislações Ambientais Municipais. O curso tem duração total de 164 horas, divididas em aulas on-line e presenciais durante a semana, além de atividades complementares e projeto de conclusão.