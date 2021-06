Patrulhamento é feito diariamente, das 5h às 23h, em áreas urbanas de grande movimento - Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 29/06/2021 10:00

SÃO GONÇALO - Integrada à Secretaria de Ordem Pública, a Operação São Gonçalo Presente cumpriu, em quase três meses de atuação no município, 80 mandados de prisão, entre capturas de foragidos, busca e apreensão de menores e prisões e apreensões em flagrante, totalizando 135 ocorrências. Durante as ações, os agentes conseguiram recuperar 24 telefones celulares, 18 veículos, três armas de fogo e quatro simulacros de arma. Foram realizados registros de dano ao patrimônio, ameaças, pichação em monumento urbano, porte de arma, furto, roubos, tráfico de drogas, crimes ambientais, crimes de trânsito, peculato, tentativas de homicídio, estelionato, usurpação de função pública, uso de documentação falsa, lesão corporal e sanções penais e administrativas por dano ao meio ambiente.



No período entre 18 e 24 de junho, foram registradas 24 ocorrências pelas vias do município, sendo quatro cumprimentos de mandado de prisão, quatro receptações e porte de drogas e três apreensões de celulares e recuperação de veículos. Houve ainda o registro de ocorrência sobre resistência qualificada, crime de trânsito, desobediência, desacato, captura de foragidos, através da atuação dos policiais militares e agentes civis.



As rondas são feitas nos pontos de atuação do programa, com uso de motos e viaturas, exclusivamente em áreas urbanas de grande movimentação. O patrulhamento também é realizado por meio de visitas diárias aos estabelecimentos comerciais, no horário das 5h às 23h.