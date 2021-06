Segunda (28) foram contemplados os bairros Engenho do Roçado, Pacheco, Monjolos, Largo da Ideia, Santa Luzia, Nova Cidade, Rocha, Maria Paula e Jardim Nova República - Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 29/06/2021 13:34

SÃO GONÇALO - A Prefeitura montou o novo cronograma de sanitização nos bairros com maior número de casos de Covid-19, além de órgãos públicos da cidade, onde há grande circulação de pessoas. A ação é uma das medidas para evitar a contaminação pelo coronavírus entre a população. Nesta semana, ao todo, 30 bairros serão visitados pelas equipes da Vigilância em Saúde Ambiental em suas motofogs, que liberam o quaternário de amônio de 5ª geração diluído em glicerina e tem a mesma eficácia e tecnologia usada na China e adotada na maioria dos países, inclusive o Brasil, em iniciativas individuais de governos estaduais e municipais.