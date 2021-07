Gui Araújo - Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 21:44 | Atualizado 30/06/2021 21:46

Através das redes sociais, Gui Araújo compartilhou com os seguidores que recebeu ofensas após apoiar a causa LGBTQIA+ no mês do Orgulho.

No Instagram, Gui fez um elogio a um clube de futebol por usar as cores do arco íris no uniforme e foi bastante criticado.

“Essa semana eu comentei em uma página de futebol, elogiando um time por ter colado as cores do arco-íris em sua camisa, em homenagem ao Dia do Orgulho LGBTQIA+, e esses foram alguns dos comentários que eu recebi”, contou Gui, mostrando alguns comentários.

“A internet não pode ser terra sem lei e, sendo sua dor ou não, se você não faz parte da solução, você já faz parte do problema”, completou Gui.

“É sobre respeito! Nada que venha de mim, será palco para disseminação de ódio das peças ‘podres’ da sociedade!”, finalizou.