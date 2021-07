Enzo Celulari e Bruna Marquezine - Reprodução/Instagram

Enzo Celulari e Bruna Marquezine Reprodução/Instagram

Publicado 01/07/2021 14:39 | Atualizado 01/07/2021 14:42

A repercussão negativa do post que Enzo Celulari fez sobre a redução do consumo de carne no Brasil no Twitter, pode ter sido o motivo do afastamento de Bruna Marquezine, segundo a coluna do Leo Dias no jornal Metrópoles.

Ainda segundo a coluna, empresário se abalou com a avalanche de críticas e quis evitar mais exposição para não se envolver em novas polêmicas, quando Bruna decidiu pedir um tempo do relacionamento ele não gostou.



O tweet foi feito no final de Maio e segundo a apuração os dois estão fastados desde então. Porém, segundo fontes, o término pode não ser definitivo, já que ambos se gostam e Bruna inclusive também é vegetariana, apenas discordou da publicação do namorado.