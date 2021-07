Gil do Vigor - Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 15:02 | Atualizado 01/07/2021 15:03

Gil do Vigor compartilhou com os fãs uma conquista pessoal. Nas redes sociais, o ex-BBB mostrou que conseguiu retirar o passaporte e o visto para os Estados Unidos. Gil passou para cursar PhD em uma universidade no país e está prestes a realizar o sonho.

Pelos Stories, no Instagram, Gilberto contou que está autorizado a viajar a Davis, na Califórnia, para estudar. "Gente, peguei meu passaporte com o visto dentro. Agora sim! Já tinha o visto e agora tô com passaporte carimbado. E olha, vocês viram agora que eu sou todo americanizado, todo inglês?".



"Eu estou todo 'nos inglês' e tô vigorando aí. Vai ser só regojizo daqui pra frente, viu?", finalizou.