Por O Dia

Publicado 01/07/2021 17:01 | Atualizado 01/07/2021 17:03

Rio - Aos 44 anos, Rodrigo Lombardi se juntou ao time de celebridades que já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19. Nesta quinta-feira (1º), o ator compartilhou a boa notícia com seus seguidores no Instagram e comemorou a imunização.

"Vacinei! Que emoção! Me senti aliviado e parece que tirei um peso enorme dos ombros. Obrigado a todos os profissionais de saúde, nossos anjos heróis ( hoje meu anjo herói foi o Rafael)", escreveu na legenda das fotos tiradas no posto de vacinação, no Rio de Janeiro, em que aparece com o profissional de saúde que cita na postagem.

Apesar do clima de comemoração, Rodrigo lamentou as mortes por covid-19 que foram registradas até o momento e alertou seus seguidores para os cuidados que ainda são necessários. "Quero deixar aqui meus sentimentos à todos os familiares daqueles que não tiveram essa oportunidade. Vacine-se! Use máscara! Mesmo depois de vacinado", finalizou o ator.



Confira a publicação: