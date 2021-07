Grazi Massafera - Divulgação

Publicado 01/07/2021 17:58

Grazi Massafera está em busca de melhorar o visual com o auxílio de procedimentos estéticos. A atriz, que mora no Rio, esteve recentemente se consultando na clínica JK Estética Avançada, em São Paulo, onde em breve dará início a um tratamento de beleza para ficar ainda mais linda.

Referência em beleza, Grazi é uma das poucas famosas que surpreendem o público por ser ainda mais bonita pessoalmente do que nas telas da TV. Nao é por acaso que antes mesmo de entrar no ‘BBB’, programa que a alçou à fama, ela já tinha o título de Miss Paraná, em 2004.



No ano passado, a atriz chegou a dividir com os seguidores de suas redes sociais os resultados de um tratamento de pele para clarear melasmas, que são manchas comuns na pele feminina, provocadas pela genética ou ação hormonal. "Tenho vergonha de fazer Stories assim, mas eu vim falar da minha pele, porque estou tão feliz... Não tenho tempo de cuidar, sou preguiçosa e tenho melasma. Quem tem, sabe o quanto isso é chato”, disse a artista, na ocasião.