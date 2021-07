Tília - Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 18:01 | Atualizado 01/07/2021 18:23

Apostando pesado na carreira de cantora, Tília lança, nesta quinta-feira (1), um mini documentário que conta um pouco de sua trajetória inicial na música. O ‘Mini Doc By Tília’ aborda, entre outras coisas, o começo da carreira da filha de Dennis e Kamilla Fialho na música, o momento em que ela resolveu contar aos pais que queria ser cantora, além de reunir depoimentos dos pais, empresárias, stylist, coreógrafo, preparador vocal e produtora.



“O Mini Doc By Tília é um projeto pra reunir todo esse meu primeiro ano de carreira. É uma forma de eu dividir com o meu público tudo que a gente conquistou juntos. Estudei e tenho me empenhado muito pra entregar o meu melhor. É bom poder olhar pra esse projeto e ver o quanto eu amadureci e quantas pessoas fazem parte desse sonho!”, afirma a cantora.

Com detalhes da rotina da artista, desde ir fazer as unhas e cuidar da beleza até as aulas de canto e dança, além dos bastidores de gravações em estúdio, o minidocumentário revela também uma surpresa especial de Dennis, que marca um dos episódios.



A produção aborda ainda uma polêmica envolvendo o nome da cantora, que surgiu um dia antes de ela completar 18 anos e às vésperas de sua primeira live show. Trata-se de uma notícia que envolvia o nome de Tília e de sua mãe, Kamilla, em uma acusação de venda casada. As imagens mostram a reação de Tília à polêmica e o quanto ela sofreu com haters por conta da repercussão negativa da informação.

Tília também coleciona parcerias com grandes nomes como Papatinho, Dennis, Kawe e Melody. Seu último lançamento, "MATCH" (feat Kawe), já possui 1 milhão de views em 1 mês de lançamento. A cantora ainda promete inovar e lançar mais de 10 músicas e um ep em 2021.