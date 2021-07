Enzo Celulari e Bruna Marquezine - Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 18:12 | Atualizado 01/07/2021 18:16

Bruna Marquezine e Enzo ainda não se pronunciaram sobre os rumores de separação do casal. Mas, na tarde desta quinta-feira, a atriz curtiu algumas publicações de fãs que criticavam a visibilidade que o suposto término estava ganhando na mídia e nas redes sociais. O nome da atriz chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter.



"Dos projetos sociais que ela participa e desenvolve ninguém fala um A para ajudar, agora da vida amorosa que não é da conta de ninguém nesse site", escreveu a fã no Twitter. A publicação foi curtida por Bruna.

Dos projetos sociais que ela participa e desenvolve ninguém fala um A para ajudar, agora da vida amorosa que não é da conta de ninguém nesse site.. @BruMarquezine — leticia (@loeticia667) July 1, 2021

Os boatos de que Bruna e Enzo teriam terminado o namoro começaram a circular no Dia dos Namorados, uma vez que os dois não postaram nenhuma foto juntos e também não fizeram nenhuma homenagem nas redes sociais. O casal assumiu o romance no dia 13 de abril deste ano, mas já estava junto há mais tempo. Bruna e Enzo também não têm mais curtido as fotos um do outro.