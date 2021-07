Leonardo e Matheus Vargas - Reprodução

Publicado 01/07/2021 19:32 | Atualizado 01/07/2021 19:34

O filho do cantor Leonardo, o também cantor Matheus Vargas, afirmou que perdeu a virgindade com a viúva de um traficante que ele conheceu quando tinha 14 anos.



Em entrevista ao podcast "Tá babado", da ex-A Fazenda Aritana Maroni e da cantora Ana Dutra, Vargas relembrou o momento que aconteceu no dia de um evento chamado "Festa do Tomate", em Goianápolis (GO). "Lembro até que ela foi casada. O marido dela era traficante de uma comunidade, eu juro por Deus. (Descobri) isso quando já tinha feito (sexo). Foram dez segundos de transa", iniciou Matheus Vargas.



O filho de Leonardo falou que a mulher percebeu sua falta de experiência e assumiu que foi casada com um traficante. "Ela me falou que achava legal eu não ter muita experiência. Pra não ficar chato eu perguntei: 'e você?' e ela falou disso, que o marido morreu. O melhor amigo dele matou ele", explicou.



Durante o podcast, o irmão de Zé Felipe ainda relembrou um crush em Bruna Marquezine. Sobre a carreira musical, Matheus Vargas sonha em fazer um feat com o cantor Luis Miguel.