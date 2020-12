Mariana Ximenes mostra seu novo visual Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 19:50 | Atualizado 08/12/2020 20:06

Mariana Ximenes relembrou de quando perdeu a virgindade com Caio Blat. Em um vídeo para o canal do YouTube de Theodoro Cochrane, o Teté a Theo, a atriz relembrou o namoro com o ator, dos 15 aos 18 anos.

Durante a conversa, Mariana disse que perdeu a virgindade aos 16 anos. "Foi com o Caio, então?", perguntou Theodoro, tendo a confirmação da atriz. "Não foi planejado, foi no susto", explicou.



Além disso, Mariana relembrou as vezes que ficou nua em cena. "Já fiz cenas com nudez, mas se serve para contar a história, por que não? Pornô é meio fod*. Depende. Se for Walter Salles, Luis Fernando Carvalho, depende do roteiro, sim", explicou a atriz, que disse que já se sentiu desconfortável diante das câmeras. "Tem cenas que você não precisa estar completamente nua para poder fazer. Às vezes eu não podia nem usar tapa-sexo. Eu coloquei, e a pessoa pediu que não, aí eu falei 'pera aí'".



<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/p8VWB3wT60o" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>