Publicado 02/07/2021 08:26

Rio - Tá rolando um clima? A atriz Angelina Jolie e o astro do pop The Weeknd foram flagrados juntos, na noite desta quinta-feira (1), em um restaurante de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Segundo o jornal The Sun, Jolie e o cantor Abel Tesfaye (The Weeknd é o nome artístico) ficaram muitas horas juntos no restaurante, mas saíram separados do local.

Jolie foi casada com Brad Pitt, mas se separou em 2019, quando iniciou uma briga judicial com o ator pela guarda dos seis filhos. The Weeknd tem namoros com estrelas em seu currículo amoroso: Rosalia, Hadid e Selena Gomez. Hadid foi o último relacionamento oficial do cantor.