07/02/2021

Tudo indica que a fila andou para Luan Santana. È que na noite de sábado o sertanejo foi clicado passeando de mãos dadas em clima romântico com uma jovem em um shopping de São Paulo. Logo que viram que estavam sendo fotografados, os dois acabaram soltando as mãos.



O cantor foi simpático com os paparazzi, e quando questionado se não faria fotos posadas com o novo affair, ele explicou que ela é uma pessoa tímida e que não gostaria de se expor. Essa é a primeira vez que o cantor é clicado com um novo affair desde o término de seu noivado com Jade Magalhães, em outubro de 2020.