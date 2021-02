Lucas Penteado é investigado pela Polícia Civil por supostamente agredir uma ex-namorada Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 13:04 | Atualizado 02/02/2021 14:41

São Paulo - Lucas Penteado, participante que vem dando o que falar no "BBB 21", está no centro de mais uma confusão. A Polícia Civil investiga o ator por supostamente ter agredido uma ex-namorada.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher, em Diadema, nesta segunda-feira, e encaminhado para a 1ª Delegacia de Defesa da Mulher da Capital, onde ocorreu o caso, para averiguações.

"O caso foi registrado na DDM de Diadema nesta segunda-feira (1) e encaminhado para a 1ª DDM da Capital, local dos fatos, para o prosseguimento das investigações", diz a Secretaria de Segurança Pública de SP em nota oficial.

Cárcere Privado

O "Uol" teve acesso ao documento registrado na delegacia de Diadema. Segundo o portal, a vítima é uma mulher de 20 anos. No documento, ela afirma que começou a namorar Lucas em janeiro de 2020 e, no início e março do mesmo ano, foi ao apartamento dele para passar apenas um final de semana.

Ainda de acordo com o "Uol", ao tentar ir embora, Lucas teria impedido a jovem e dito que eles iriam se casar. Por isso, ela deveria morar com ele. Para impedir que a jovem deixasse o local, o ator teria escondido o celular dela e a agredido com empurrões e puxões no braço. A jovem teria ficado em cárcere privado de março até maio de 2020. Ela conseguiu escapar após pegar o celular, que estava escondido, e mandar mensagens para a irmã e a prima. As duas mulheres também foram a delegacia testemunhar sobre o caso.

A ex-namorada de Lucas também teria dito que se sentia obrigada a fazer sexo com ele por medo de sofrer novas agressões. O ator teria mencionado que se ela não fosse dele, "não seria de mais ninguém". Em seu relato, a jovem afirma que Lucas foi diagnosticado com "depressão e ansiedade".

A jovem teria dito a polícia que não prestou queixa antes por medo.