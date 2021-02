Nego Di e Tamyres Hirtz com o filho do casal, Tyler Reprodução Internet

Por

Publicado 05/02/2021 08:05 | Atualizado 05/02/2021 08:33

Rio - Durante a festa de quarta-feira no "BBB 21", Nego Di contou a Fiuk que tem vontade de retomar o relacionamento com a ex-namorada, Tamyres Hirtz, com quem tem um filho, Tyler, de 5 anos. Ele revelou a Fiuk que ela foi sua primeira namorada e a primeira mulher que lhe deu valor.

fotogaleria

Publicidade

"Imagina um guri preto em Porto Alegre, em sala de aula onde só tem loiro de olho azul", disse o brother. "As meninas queriam rir comigo e ficar com eles. Eu pensava 'será que nunca vou ser amado?'. Ela foi a primeira pessoa que disse que eu era bonito. Não só por fora, mas também pelo que carrego aqui no coração", completou. "Tudo o que eu mais quero é ter minha família de volta", finalizou Nego Di.

Mas Tamyres não parece querer voltar com o ex. "Ele também foi meu primeiro namorado. O que ele construiu e o que eu construí tiveram a participação dos dois. Quando começou a vir fama, dinheiro, ele fez coisas que me humilharam", disse a moça em entrevista ao jornal "Extra".

Publicidade

"Fui traída várias vezes. Mas minha relação de amizade com ele e a família que constituímos nunca foram abaladas", revelou Tamyres, que já está separada de Nego Di há dois anos. "Ele é um pai presente porque ensinei a ele a honrar esse título e sempre fiz questão de mantê-lo por perto. Antes de ele entrar no programa, teve que me dizer, pois temos um filho. Conversamos muito e ele disse que iria me provar que havia mudado e que eu sempre viria em primeiro lugar, que ele entraria pela nossa família".

Tamyres contou que ainda não deu esperanças a ele sobre uma possível reconciliação. "Não dei esperança. Disse para viver o sonho dele e depois nós voltaríamos a conversar. Se ele provar que mudou".

Publicidade

Tamirez também disse que não vai se surpreender caso Nego Di fique com alguém no reality show. "Muitas vezes, ele se declarou publicamente e aparecia com outras. Isso não foi bacana porque me expunha diante das pessoas. Depois ele voltava e dizia que seria diferente. Mas agora estamos solteiros e ele tem a vida dele".