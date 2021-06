Eduardo Costa e Mariana Polastreli - Reprodução

Publicado 21/06/2021 19:42 | Atualizado 21/06/2021 19:43

Apesar do cantor Eduardo Costa inicialmente negar, a influenciadora Mariana Polastreli confirmou, nesta segunda-feira (21), que está vivendo um affair com o sertanejo.

Em entrevista ao colunista Pedro Permuy, do Jornal A Gazeta, a capixaba afirmou que ficou com Eduardo Costa no fim de semana do Dia dos Namorados e que estão se conhecendo melhor. “A gente estava em um lugar comum, em Domingos Martins, e eu o conheci só lá. Não tenho motivo para mentir sobre isso. E nós estamos, sim, nos conhecendo melhor", disse ao colunista.



No entanto, Mariana nega que traiu o seu ex-marido e revelou que recebeu apoio do cantor sertanejo para permanecer no relacionamento. “Ele falava até para eu voltar para o meu ex-marido. Ele falava que, se tivesse qualquer tipo de resquício de sentimento, era para eu voltar", explicou.



A influenciadora ainda comentou que Eduardo Costa falava de uma espécie de amor platônico entre os dois durante suas lives. “Ele falou em algumas lives que existia um amor platônico. Eu me abria com ele porque a gente tinha um carinho muito legal”, completou.