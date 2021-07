Mari Gonzalez - reprodução instagram

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 19:09

Rio - Ex-participante do "BBB20", Mari Gonzalez arrancou elogios de seus fãs, nesta sexta-feira (2), ao posar para fotos sentada na cama e enrolada em seu edredom. Para espantar o frio, a influenciadora também apostou em pantufas estilosas e fez graça com o visual.

"Look do momento", escreveu Mari na legenda da postagem. Seus seguidores logo encheram a publicação de comentários entrando na brincadeira. "Melhor look", disse um. "Esse lookinho é o melhor viu?", escreveu outro. "Que linda!", elogiou uma internauta. "A patroa bem chique", brincou outra fã.

