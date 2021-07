Simone - Reprodução do Youtube

Publicado 02/07/2021

Simone, da dupla com Simaria, resolveu responder os comentários de alguns haters. Os mais comuns que recebe são de seguidores que duvidam que a cantora tenha tido uma vida difícil antes de ser famosa.

"Nunca varreram um chão e tão pagando de humilde. Se pegaram uma vassoura foi pra voar", comentou uma.

Simone, claro, não deixou esse comentário passar despercebido. "Tu não conhece a minha história, nem de onde eu vim. Se tu conhecesse a minha história, tu ia me respeitar e bater palma pra mim, por morar na casa que eu moro, num luxo desse, que Deus me abençoou, e pegar a vassoura e limpar o chão", respondeu Simone em um vídeo em seu canal no YouTube.

"Venha aqui na minha casa pra tu ver se a gente não faz isso. E bem feito", desafiou a cantora.

"Bem que podia ter nascido num bercinho de rico, mas não nasci. Fui pra luta mesmo para dar valor ao que eu tenho", respondeu.

Já outro duvidou de que ela ainda se lembre como era ter uma vida humilde. "Amigo, se eu disse que é ruim ter dinheiro, eu tô mentindo, porque é muito bom morar numa casa confortável, ter um carro bom pra andar, ir num hospital e ser bem atendido. Mas eu também quero lhe dizer que dinheiro não traz felicidade. Ele nos dá o conforto, mas felicidade não traz não. E se eu sou feliz hoje é por conta da essência que eu vivi na minha vida", rebateu.