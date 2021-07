Anitta - Reprodução

02/07/2021

Rio - A cantora Anitta, que completou 11 anos de carreira em 2021, revelou em uma entrevista à Rádio Disney, que não pretende lançar um DVD tão cedo. E foi além: a poderosa admitiu que não gosta do formato.

“Não tenho vontade de gravar DVD de show. Não curto muito essa estética, porque acho que o show é uma experiência para quem está lá, então não sou muito fã dessa coisa do show gravado”, explicou Anitta. “Não sou muito fã, nada contra, pode ser que um dia eu mude de ideia, mas hoje meu pensamento é esse. Acho que talvez um audiovisual, um pouco mais parecido com as lives da quarentena, um show menos palco, um plano sequência pode ser que role. Mas show, DVD, como a galera está acostumada, eu não sou tão fã”, revelou a cantora.

Há muito tempo que os fãs de Anitta esperam por um novo lançamento de um registro audiovisual produzido em DVD. A cantora lançou apenas um DVD ao vivo, intitulado Meu Lugar em 2014.

