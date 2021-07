Patrícia Poeta faz tatuagem de estrelinha no pulso - Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 11:10

Rio - A apresentadora Patrícia Poeta, de 44 anos, fez sua primeira tatuagem com o filho, Felipe Poeta, de 18. Ela mostrou no Instagram que desenhou uma estrela no pulso.

"A primeira tattoo a gente nunca esquece. Registro desse dia de tatuagem com o filhão, Felipe Poeta! Obrigada pela paciência, Luana! A pessoa aqui não é das mais corajosas", brincou a apresentadora do "É de Casa" na legenda da foto.

Enquanto Patrícia fez uma estrelinha no pulso, Felipe escolheu desenhar uma casa em chamas no braço. O adolescente também mostrou o resultado da tatuagem nas redes sociais.