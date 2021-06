Whindersson Nunes fez novas tatuagens no rosto em homenagem ao filho - Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 07:03 | Atualizado 16/06/2021 07:06

Recentemente, Whindersson Nunes fez novas tatuagens no rosto. As fotos foram divulgadas pela tatuadora Bruna Martins no Instagram. O youtuber tatuou a frase 'Live Like a Warrior' (que significa 'viva como um guerreiro') nas maçãs do rosto, e uma cruz e um rosto feliz acima do olho direito. No lado esquerdo ele fez uma lágrima e um emoji triste embaixo do olho, e um chapéu de cangaceiro acima da sobrancelha. No final de maio, Whindersson e a noiva, Maria Lina, que esperavam o primeiro filho, João Miguel, sofreram com a perda do bebê, que nasceu prematuro e não resistiu.