Por O Dia

Publicado 02/07/2021 08:56

Rio - Neymar voltou a ser assunto nos sites de fofoca após um suposto affair reaparecer. Pelo Instagram, a dermatologista Camila Karam resolveu responder perguntas dos seus seguidores. Na caixinha, a médica escreveu: "Perguntas sobre minha pessoa respondida por quem convive comigo (medo)".

No entanto, ao repostar as respostas de tal pessoa, Camila deixou escapar que o nome do contato era NJ, ou seja, Neymar Junior. Logo após a postagem, a médica apagou o story anterior e repostou as respostas do jogador, mas com o nome apagado. A movimentação, claro, reforçou a ideia de que os dois vivem um affair. Neymar, inclusive, já deu outras dicas de que estaria envolvido com a médica ao postar fotos dela em seus stories.