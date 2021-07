Preta Gil - Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 21:32 | Atualizado 01/07/2021 21:34

A cantora Preta Gil informou aos fãs, nesta quinta-feira (1), que ainda não se vacinou contra a Covid-19 porque está gravando uma série com a sua família e vai aproveitar a data da repescagem no Rio de Janeiro (RJ).



Preta Gil tem 46 anos e está habilitada a se vacinar contra o coronavírus no Rio de Janeiro (RJ). A filha de Gilberto Gil acalmou os fãs ao explicar porque não se vacinou. "Um monte de gente me perguntou se eu ia tomar vacina. Sim, meu dia pela minha idade foi terça-feira no Rio, mas estou gravando uma série no sítio. A gente está dentro de uma bolha e não pode sair daqui", disse.



No entanto, Preta Gil explicou que vai para a repescagem da vacina quando encerrar sua participação na série. "Quando acabar de gravar, vou descer, pegar a repescagem e tomar a minha vacina, seja qual for a vacina", completou Preta, que ainda brincou com os seguidores sobre esconder a sua idade.