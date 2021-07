Thalita Carauta esteve em um cinema com sua namorada sua mãe e seu filho, a atriz ao ver que estava sendo fotografada começou a filmar o paparazzi de plantão - Foto/AgNews

Thalita Carauta esteve em um cinema com sua namorada sua mãe e seu filho, a atriz ao ver que estava sendo fotografada começou a filmar o paparazzi de plantãoFoto/AgNews

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 10:30 | Atualizado 02/07/2021 10:39

Rio - Conhecida principalmente por sua participação no 'Zorra', da Globo, a humorista Thalita Carauta se revoltou ao ser fotografada, nesta quinta-feira, em um shopping na Gávea, na Zona Sul do Rio. De acordo com vídeos que circularam nas redes sociais, Thalita insiste para que o paparazzo não registre seu passeio.

"A minha profissão é pública. A minha vida pessoal é particular. Vocês são uma imprensa que não faz nada de bom a ninguém", reclamou a atriz, que foi rebatida pelo fotógrafo. "Esse é o meu trabalho e você precisa respeitar", disse.



Apesar da repercussão nas redes sociais, Thalita não falou do caso.